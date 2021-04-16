В Башкирии отметили День национального костюма народов республики

Сегодня в республике отмечается День национального костюма народов Башкортостана. В городах и районах проходят тематические мероприятия с конкурсами и концертами. Праздник проходит два раза в год: в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. А в этом году у мероприятия появится собственная эмблема.

В праздник танцевать тянет даже волка. Аниматор в костюме серого хищника возглавил парад костюмов в Сибае. В парке Победы жители и гости столицы башкирского Зауралья могли увидеть традиционные наряды народов республики. А после парада прошел концерт с зажигательными танцевальными номерами и песнями на разных языках.

Раньше было, что мы с завистью смотрели, что такие праздники проходили в Уфе, в других городах республики. А вот сейчас проводится и у нас. Мы второй год участвуем. Это большое событие для города, для республики. Потому что это культуры, потому что это мы. Вадим Гильманов, режиссёр Сибайского государственного башкирского театра драмы им. А. Мубарякова

С песнями прошло дефиле и башкирской национальной одежды в Республиканском центре народного творчества. В каждом уголке региона у костюма свои уникальные отличия. А вот один из главных его элементов – женский нагрудник сельтер – имеет богатую историю. Альбина Исхакова знает о нем многое и была в числе популяризаторов украшения. И даже сама разработала современную версию сельтера.

Вот это румынское макраме решила перенести на наше национальное украшение и носить. И вот видите, неплохо получилось. Синтез старого и нового. Альбина Исхакова

Научиться исполнять башкирские танцы могли и посетители Национального музея республики. Мастер-классы шли здесь весь день. А кто-то из гостей приехал в Уфу специально на День национального костюма, да еще и не с пустыми руками.

В нашей бардымской тюбетейке отражена геральдика Бардымского района – здесь представлены гусиные лапки. Если сейчас узоры и орнамент делают бисером, то раньше шелковыми или хлопковыми нитками. Альберт Махмудов, историк, краевед /Пермский край/

В интернете появилось множество роликов с танцами в национальных костюмах и были запущены флешмобы. Главным местом праздника в Уфе стала площадь Салавата Юлаева. Один большой хоровод собрал представителей самых разных национальностей. Многие из юных участников концерта с детства изучают родную культуру

Это грузинского народа костюм. Могу упомянуть про рукава: кисти не должны быть открытыми. Лиана Давлетова, участница ансамбля кавказских и грузинских танцев «Сикварули» при БашГУ

Кстати, сегодня стартует конкурс на эмблему Дня национального костюма народов Башкортостана. Главное условие – участник должен быть не младше 16 лет.

Конкурс пройдет в 3 этапа. Первый этап – с сегодняшнего дня до 31 июля, мы принимаем работы, направить их можно на электронную почту [email protected] Конкурс открытый, в нем могут принять участие любые граждане Российской Федерации и вообще всего мира. Гульназ Мирхайдарова, исполнительный директор ассамблеи народов Республики Башкортостан