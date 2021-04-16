В Башкирии отметили День национального костюма народов республики

Сегодня в республике отмечается День национального костюма народов Башкортостана. В городах и районах проходят тематические мероприятия с конкурсами и концертами. Праздник проходит два раза в год: в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. А в этом году у мероприятия появится собственная эмблема.
В праздник танцевать тянет даже волка. Аниматор в костюме серого хищника возглавил парад костюмов в Сибае. В парке Победы жители и гости столицы башкирского Зауралья могли увидеть традиционные наряды народов республики. А после парада прошел концерт с зажигательными танцевальными номерами и песнями на разных языках.
С песнями прошло дефиле и башкирской национальной одежды в Республиканском центре народного творчества. В каждом уголке региона у костюма свои уникальные отличия. А вот один из главных его элементов – женский нагрудник сельтер – имеет богатую историю. Альбина Исхакова знает о нем многое и была в числе популяризаторов украшения. И даже сама разработала современную версию сельтера.
Научиться исполнять башкирские танцы могли и посетители Национального музея республики. Мастер-классы шли здесь весь день. А кто-то из гостей приехал в Уфу специально на День национального костюма, да еще и не с пустыми руками.
В интернете появилось множество роликов с танцами в национальных костюмах и были запущены флешмобы. Главным местом праздника в Уфе стала площадь Салавата Юлаева. Один большой хоровод собрал представителей самых разных национальностей. Многие из юных участников концерта с детства изучают родную культуру
Кстати, сегодня стартует конкурс на эмблему Дня национального костюма народов Башкортостана. Главное условие – участник должен быть не младше 16 лет.
Победителя объявят 10 сентября. Таким образом, День национального костюма в республике обретет официальную эмблему.