В Башкирии проходит форум национальных СМИ «Медиайыйын»

В республике проведут социологическое исследование аудитории республиканских СМИ. Такое решение приняли на форуме национальных средств массовой информации «Медиайыйын», первый день которого сегодня прошел в Гафурийском районе.
На мероприятии собрались представители газет, радио и телевидения, интернет-изданий. Эксперты заметили, что коллективы зачастую производят контент, ориентируясь исключительно на свой вкус и порой не зная, чего хочет аудитория. Социсследования должны помочь составить портрет зрителей и читателей.
Основная тематика форума – поддержка национальных СМИ, которые функционируют на родных языках и пропагандируют сохранение культуры. Как правило, аудитория таких изданий немногочисленна и им труднее конкурировать.
В ходе мероприятия наградили журналистов, работающих в различных национальных изданиях. В их числе и сотрудники телеканала БСТ. В рамках форума пройдут мастер-классы, посвященные соцмедиа и интернету, дизайну и рекламе. Руководители СМИ обсудят вопросы подготовки кадров для цифровой журналистики.