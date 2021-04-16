В Башкирии проходит форум национальных СМИ «Медиайыйын»

В республике проведут социологическое исследование аудитории республиканских СМИ. Такое решение приняли на форуме национальных средств массовой информации «Медиайыйын», первый день которого сегодня прошел в Гафурийском районе.

На мероприятии собрались представители газет, радио и телевидения, интернет-изданий. Эксперты заметили, что коллективы зачастую производят контент, ориентируясь исключительно на свой вкус и порой не зная, чего хочет аудитория. Социсследования должны помочь составить портрет зрителей и читателей.

У каждого есть свой читатель, интересный уникальный контент, но целью форума мы ставим, чтобы наши национальные СМИ жили, были конкурентоспособными. Здесь им нужно немного помочь переформатироваться.

Урал Кильсенбаев, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии проходит форум национальных СМИ «Медиайыйын»

Мы пригласили федеральных спикеров, у нас будет три площадки: отдельно для ТВ, печатных и электронных СМИ.

Максим Ульчев, руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан

Основная тематика форума – поддержка национальных СМИ, которые функционируют на родных языках и пропагандируют сохранение культуры. Как правило, аудитория таких изданий немногочисленна и им труднее конкурировать.

Фото №2 - В Башкирии проходит форум национальных СМИ «Медиайыйын»
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В ходе мероприятия наградили журналистов, работающих в различных национальных изданиях. В их числе и сотрудники телеканала БСТ. В рамках форума пройдут мастер-классы, посвященные соцмедиа и интернету, дизайну и рекламе. Руководители СМИ обсудят вопросы подготовки кадров для цифровой журналистики.

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