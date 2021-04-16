Радий Хабиров наградил победителей первенства России по греко-римской борьбе памяти В. Бормана

Две золотые награды завоевали башкирские борцы на первенстве России памяти Владимира Бормана. Соревнования проводились среди спортсменов не старше 16 лет. Хотя долгие годы выступали взрослые. Но традиции решили поменять, потому как юные атлеты показывают более зрелищную и бескомпромиссную борьбу. Изменили и сроки проведения: в этом году турнир проводят весной, а не осенью. В августе все силы будут брошены на организацию в Уфе первенства мира среди спортсменов до 21 года.
Барабанная дробь как перед настоящим боем. Зрелище для болельщиков, воодушевление для борцов. Даже если поединок длится считанные секунды. Как это получилось у финалиста из Башкортостана Жоры Оганесяна в весе до 110 килограммов.
Накануне еще одно золото на домашних соревнованиях завоевал представитель Октябрьского Илья Кандалин. Таким образом, башкирские борцы стали обладателями путевок на первенство Европы в Болгарию. Хотя конкуренция была серьезная: в Уфу приехали победители российских соревнований среди старших юношей, а это категория до 18 лет.
Всего на соревнования приехали более 500 спортсменов из 65 регионов страны. Состязались юноши до 16 лет. Раньше на турнир памяти заслуженного тренера России Владимира Бормана собирались взрослые борцы, с недавних пор решили организовать российские соревнования среди юношей. Они показывают зрелищную борьбу, ту, которой учил легендарный наставник.
Владимир Борман воспитал почти полсотни мастеров спорта, а также международного класса. В том числе Абдул-Басир Батталов – чемпион Европы, обладатель Кубков мира, трехкратный чемпион СССР. Борцовские традиции поддерживают в Башкортостане. Республике доверяют проводить соревнования высокого уровня – осенью в Уфе прошел Кубок России среди взрослых, сейчас первенство страны, впереди мировые состязания.
И уже сейчас понятно, что на этом турнире гостей будет немало. Борцовская общественность оценила уровень проведения и организации состязаний в Башкортостане.
В этом и заключается особенность башкирского гостеприимства – теплый прием на борцовских соревнованиях любого уровня, но исключительно за пределами ковра.