В Башкирии подтопленными остаются дороги, придомовые территории в 5 муниципалитетах

На ежедневном брифинге по ситуации с паводком в Башкирии сообщили, что в республике сегодня особенно контролируются ситуации на территориях 14 муниципальных образований. Именно здесь наблюдаются факты подтопления не только дорог, но и садовых и придомовых территорий.