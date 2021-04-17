В Башкирии подтопленными остаются дороги, придомовые территории в 5 муниципалитетах

На ежедневном брифинге по ситуации с паводком в Башкирии сообщили, что в республике сегодня особенно контролируются ситуации на территориях 14 муниципальных образований. Именно здесь наблюдаются факты подтопления не только дорог, но и садовых и придомовых территорий.

Фото №1 - В Башкирии подтопленными остаются дороги, придомовые территории в 5 муниципалитетах

По данным первого замначальника МЧС России по РБ Эдуарда Идрисова, по информации, полученной в 8 утра 17 апреля, в результате подъема вод подтоплено 10 участков автомобильных дорог, 80 придомовых территорий и 20 садовых участков.

Все они находятся на территориях 5 муниципалитетов: в Кармаскалинском, Уфимском, Чишминском, Белорецком районах и в Уфе на территории Демского, Калининского и Кировского районов.

Фото №2 - В Башкирии подтопленными остаются дороги, придомовые территории в 5 муниципалитетах

Повышение уровня воды наблюдается, как и предполагалось, в районе Уфы. На 8 утра уровень реки Белой составлял 585 см. За час уровень воды вырос более чем на 6 сантиметров. Ситуация находится на контроле. Мы прогнозируем к вечеру 630 сантиметров. Мы готовимся к этому уровню.

Эдуард Идрисов, первый замначальника МЧС России по РБ
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