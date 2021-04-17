В Башкирии подтопленными остаются дороги, придомовые территории в 5 муниципалитетах

На ежедневном брифинге по ситуации с паводком в Башкирии сообщили, что в республике сегодня особенно контролируются ситуации на территориях 14 муниципальных образований. Именно здесь наблюдаются факты подтопления не только дорог, но и садовых и придомовых территорий.
По данным первого замначальника МЧС России по РБ Эдуарда Идрисова, по информации, полученной в 8 утра 17 апреля, в результате подъема вод подтоплено 10 участков автомобильных дорог, 80 придомовых территорий и 20 садовых участков.
Все они находятся на территориях 5 муниципалитетов: в Кармаскалинском, Уфимском, Чишминском, Белорецком районах и в Уфе на территории Демского, Калининского и Кировского районов.