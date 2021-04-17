В Башкирии начинается акция «Здоровая республика – здоровый регион»

В Башкирии 6 автомобильных поездов проедут по 6 маршрутам в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион». Стартует акция уже в будущий понедельник, 19 апреля.

Акция направлена на повышение доступности медпомощи для жителей сел и деревень. Также, отметили в пресс-службе Минздрава Башкирии, это необходимо для того, чтобы вовремя выявить социально-значимые заболеваний и факторы риска хронических неинфекционных болезней.

6 автопоездов поедут в населенные пункты республики по шести маршрутам: Уфимскому, Дуванскому, Нефтекамскому, Октябрьскому, Стерлитамакскому и Белорецкому. В зависимости от протяженности между районами и особенностей транспортной доступности автопоезда в среднем проедут по 5-10 районов. Пресс-служба Минздрава РБ