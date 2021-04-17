В Башкирии начинается акция «Здоровая республика – здоровый регион»

В Башкирии 6 автомобильных поездов проедут по 6 маршрутам в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион». Стартует акция уже в будущий понедельник, 19 апреля.
Акция направлена на повышение доступности медпомощи для жителей сел и деревень. Также, отметили в пресс-службе Минздрава Башкирии, это необходимо для того, чтобы вовремя выявить социально-значимые заболеваний и факторы риска хронических неинфекционных болезней.
Участвовать в акции будут как передвижные Центры здоровья, так и фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, будут задействованы передвижные флюорографы и маммографы. В составе медработников, выезжающих в автопоездах, будут специалисты нескольких учреждений региона.