В Башкирии за сутки выявили сотню новых зараженных коронавирусом

В Башкирии число ежедневых выявляемых случаев коронавируса снижается и постепенно стремится к выходу за пределы сотни в обратную сторону. По данным оперштаба республики на 17 апреля, в Башкирии за последние сутки зафиксировано ровно 100 фактов Covid-19.

На данный момент, учитывая последние данные, в республике в общей сложности было зарегистрировано 34 102 случаев инфицирования. Оперштаб сообщает, что 30 687 человек уже выписались по выздоровлению, в том числе 165 - за последние сутки.