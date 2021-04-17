В Башкирии начались лесные пожары, вводится особый противопожарный режим

Вот такая она у нас, наша республика. Еще до конца не сошел снег, и мы еще боремся с паводками и их последствиями, а в части районов нашей республики уже начались пожары. В зоне повышенного внимания Абзелиловский, Учалинский, Бирский районы. Люди сжигают мусор и сухую траву, разводят костры в лесу.

Радий Хабиров, Глава РБ