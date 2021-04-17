В Башкирии начались лесные пожары, вводится особый противопожарный режим

В Башкирии с 17 апреля вводится особый противопожарный режим. Соответствующий документ подписан Главой республики Радием Хабировым.

Фото №1 - В Башкирии начались лесные пожары, вводится особый противопожарный режим

По словам руководителя Башкирии, на территории лесов и мест с сухой травой уже зафиксированы случаи возгорания. Потому было принято решение о введении особого противопожарного режима.

Вот такая она у нас, наша республика. Еще до конца не сошел снег, и мы еще боремся с паводками и их последствиями, а в части районов нашей республики уже начались пожары. В зоне повышенного внимания Абзелиловский, Учалинский, Бирский районы. Люди сжигают мусор и сухую траву, разводят костры в лесу.

Радий Хабиров, Глава РБ
Фото №2 - В Башкирии начались лесные пожары, вводится особый противопожарный режим

Органам исполнительной власти, а также всем муниципальным образованиям поручено повысить надзор за обеспечением пожарной безопасности. Также Глава Башкирии отметил, что необходимо организовать дежурство 24 на 7 во всех пожарных подразделениях. Во всех населенных пунктах республики должна быть готова необходимая спецтехника.

Радий Хабиров считает, что будущая обстановка с пожарами будет зависеть в первую очередь от поведения граждан, а также от осознания того, к каким трагическим последствиям может привести неосторожное обращение с огнем.

Поэтому сразу хочу предупредить, что законодательство предусматривает не только административные, но и уголовные наказания лиц, виновных в пожарах.

Радий Хабиров, Глава РБ

Фото: соцсети Главы РБ 

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