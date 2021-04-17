В Башкирии начались лесные пожары, вводится особый противопожарный режим

В Башкирии с 17 апреля вводится особый противопожарный режим. Соответствующий документ подписан Главой республики Радием Хабировым.
По словам руководителя Башкирии, на территории лесов и мест с сухой травой уже зафиксированы случаи возгорания. Потому было принято решение о введении особого противопожарного режима.
Органам исполнительной власти, а также всем муниципальным образованиям поручено повысить надзор за обеспечением пожарной безопасности. Также Глава Башкирии отметил, что необходимо организовать дежурство 24 на 7 во всех пожарных подразделениях. Во всех населенных пунктах республики должна быть готова необходимая спецтехника.
Радий Хабиров считает, что будущая обстановка с пожарами будет зависеть в первую очередь от поведения граждан, а также от осознания того, к каким трагическим последствиям может привести неосторожное обращение с огнем.
Фото: соцсети Главы РБ