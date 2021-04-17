Стало известно о самочувствии Владимира Путина после завершения вакцинации от Covid-19

Владимир Путин завершил весь процесс вакцинации от коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как себя чувствует руководитель страны.

По словам Дмитрия Пескова, передает издание РИА Новости, Владимир Путин чувствует себя хорошо, президент в полном порядке. Ни о каких тяжелых побочных эффектах после вакцинации препаратом «Спутник V» не сообщается.