Стало известно о самочувствии Владимира Путина после завершения вакцинации от Covid-19

Владимир Путин завершил весь процесс вакцинации от коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как себя чувствует руководитель страны.
По словам Дмитрия Пескова, передает издание РИА Новости, Владимир Путин чувствует себя хорошо, президент в полном порядке. Ни о каких тяжелых побочных эффектах после вакцинации препаратом «Спутник V» не сообщается.
Напомним, что первый компонент вакцины Путину ввели 23 марта. После первой прививки президент также чувствовал себя хорошо. Вторым компонентом Путин привился 14 апреля.