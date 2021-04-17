В Башкирии за год выдано 13,5 тысяч кредитов по программе льготной ипотеки

Почти за год по программе льготной ипотеки под 6,5% в Башкирии было выдано 8,7 тысяч кредитов. Такие данные за период с апреля по декабрь 2020 года приводит ЦУР РБ.

Общая сумма выданных в Башкирии кредитов по программе льготной ипотеки составила 19,3 миллиарда рублей. Таким образом, Башкирия оказалась на 10 месте из 85 среди субъектов России. А за весь 2020 год в республике было выдано около 13,5 льготных ипотечных кредитов.

По информации ЦУР РБ, ссылающегося на Правительство России, с момента старта этой программы банками было выдано в общей сложности практически 450 000 кредитов. Общая их сумма составила 1,3 триллиона рублей.

Зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил, что программа оказалась очень востребованной. Также известно, что средняя площадь жилья, приобретенного гражданами, воспользовавшимися льготной программой, составляет приблизительно 50 квадратных метров.