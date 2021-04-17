В России за период пандемии проведено более 125,4 миллионов тестирований

В России за весь период пандемии было проведено более 125,4 миллионов тестирований и зарегистрировано 4 693 469 случаев заражения коронавирусом среди населения. По состоянию на 17 апреля, болеть в стране продолжают 268 887 человек.

Согласно федеральным данным, за сутки в России коронавирус подтвердился у 9 321 граждан. За это же время было выписано по выздоровлению 8 832 пациентов, завершивших процесс лечения. Всего в России выписано 4 319 389 человек.

За сутки было зарегистрировано также 398 случаев смерти, а за весь период от коронавируса скончались 105 193 пациентов.