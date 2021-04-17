В Башкирии собаки напали на 4-летнего ребенка, малыш погиб

В Башкирии скончался маленький мальчик, на которого утром 17 апреля напали бродячие собаки. Трагедия произошла в Учалинском районе республики.
На место, в деревню Сафарово, незамедлительно выехал учалинский межрайонный прокурор Ильдар Гильманов. Ведомство начало проверку по факту гибели малыша.
Пока предварительно сообщается, что утром 17 апреля на мальчика в возрасте 4 лет напали бродячие собаки, пока ребенок играл возле своего дома. Полученные повреждения привели к смерти малыша.
Весь ход доследственной проверки, а также результаты, полученные в итоге, контролирует надзорное ведомство. Если же будут обнаружены для этого основания, то будет решаться уже вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.