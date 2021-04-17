В Башкирии собаки напали на 4-летнего ребенка, малыш погиб

В Башкирии скончался маленький мальчик, на которого утром 17 апреля напали бродячие собаки. Трагедия произошла в Учалинском районе республики.

Фото №1 - В Башкирии собаки напали на 4-летнего ребенка, малыш погиб

На место, в деревню Сафарово, незамедлительно выехал учалинский межрайонный прокурор Ильдар Гильманов. Ведомство начало проверку по факту гибели малыша.

Пока предварительно сообщается, что утром 17 апреля на мальчика в возрасте 4 лет напали бродячие собаки, пока ребенок играл возле своего дома. Полученные повреждения привели к смерти малыша.

Прокуратура поверит исполнение органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Пресс-служба прокуратуры РБ

Весь ход доследственной проверки, а также результаты, полученные в итоге, контролирует надзорное ведомство. Если же будут обнаружены для этого основания, то будет решаться уже вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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