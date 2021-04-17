В Уфе эвакуированные при пожаре мужчина и женщина скончались

В Уфе на ул. Чеверева минувшей ночью произошел пожар в жилом деревянном доме. Пострадавших эвакуировали, однако выжить им все же не удалось.

Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме размерами 20х15 метров, но не в комнатах, а в подвале. В самом доме расположены 6 квартир. Прибывшие пожарные в течение нескольких минут смогли справиться с огнем и полностью его ликвидировать.

Еще через несколько минут внутри были обнаружены двое пострадавших: мужчина и женщина. Их сразу же эвакуировали, но вскоре травмированные пострадавшие скончались, передает пресс-служба МЧС России по РБ.

Также из дома пожарными были эвакуированы еще пятеро. Одна из женщин была направлена в медучреждение. Причина пожара устанавливается, на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, а также дознаватель МЧС.