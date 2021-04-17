В Башкирии пострадал на работе 56-летний каменщик

В Башкирии на рабочем месте пострадал 56-летний каменщик. Гострудинспекция республики начала расследование несчастного случая, приведшего к получению работником тяжелой травмы.

По сообщению пресс-службы Гострудинспекции РБ, в начале апреля сотрудник работник ООО «Строительная фирма № 3» Туймазов занимался монтажом железобетонных конструкций. Мужчина в возрасте 56 лет находился в этот момент на высоте 2,7 метров.

В итоге при выполнении монтажных работ каменщик сорвался с высоты. В результате падения мужчина получил травму, оцененную как тяжелая.