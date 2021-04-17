Владимира Путина попросят обновить автопарк «скорых» в регионах России

Несмотря на то, что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем — и по отзывам волонтёров — что нам не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?

Алена Миронова, координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики»