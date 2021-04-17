Владимира Путина попросят обновить автопарк «скорых» в регионах России

«Единая Россия» намерена подготовить обращение к Владимиру Путину с просьбой обновить автомобильный парк скорой медицинской помощи в регионах страны. С этим вопросом к депутату Госдумы Евгению Ревенко обратились участники Всероссийского форума волонтеров-медиков.

Фото №1 - Владимира Путина попросят обновить автопарк «скорых» в регионах России

Активисты уверены, что из-за этой проблемы возникают ситуации, когда, например, в крупных городах увеличивается время ожидания скорой помощи, передает пресс-служба «Единой России». Окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алена Миронов отметила, что в период пандемии часто поступала обратная связь с замечаниями, что автомобилей «скорой» не хватает.

Несмотря на то, что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем — и по отзывам волонтёров — что нам не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?

Алена Миронова, координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики»

По мнению Евгения Ревенко, депутату Госдумы и замсекретаря Генсовета «Единой России», этот вопрос является первостепенно важным, потому что медработники должны успевать к пациентам в течение считаных минут. С этим вопросом партия планирует обратиться к президенту России.

Эта тема касается всей страны — и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания Президента. Мы возьмём эту проблему в работу, и «Единая Россия» подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина.

Евгений Ревенко, депутат Госдумы 
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