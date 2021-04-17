Владимира Путина попросят обновить автопарк «скорых» в регионах России

«Единая Россия» намерена подготовить обращение к Владимиру Путину с просьбой обновить автомобильный парк скорой медицинской помощи в регионах страны. С этим вопросом к депутату Госдумы Евгению Ревенко обратились участники Всероссийского форума волонтеров-медиков.
Активисты уверены, что из-за этой проблемы возникают ситуации, когда, например, в крупных городах увеличивается время ожидания скорой помощи, передает пресс-служба «Единой России». Окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алена Миронов отметила, что в период пандемии часто поступала обратная связь с замечаниями, что автомобилей «скорой» не хватает.
По мнению Евгения Ревенко, депутату Госдумы и замсекретаря Генсовета «Единой России», этот вопрос является первостепенно важным, потому что медработники должны успевать к пациентам в течение считаных минут. С этим вопросом партия планирует обратиться к президенту России.