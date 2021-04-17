Радий Хабиров признался, что регулярно смотрит телеканал «Салям»

В Башкирии прошел форум национальных СМИ «Медиайыйын», собравший редакторов и корреспондентов национальных средств массовой информации.
В ходе форума Глава Башкортостан Радий Хабиров рассказал, какой местный телеканал смотрит сам.
«Медиайыйын» стартовал 16 апреля, а сегодня, во второй день форума, прошло обсуждение на тему «Национальные печатные СМИ — ключевые вызовы и перспективы», где присутствовал руководитель республики.
По словам Радия Хабирова, в свободное от работы время он периодически смотрит эфир телеканала «Салям», который входит в медиахолдинг ГУП ТРК «Башкортостан», в состав которого входит телеканал БСТ, радио «Юлдаш», «Спутник FM», а также bash.news, «Ашкадар», «Курай-ТВ», телеканал «Тамыр».
Телеканал «Салям» был создан по инициативе Главы Башкортостана. Ежедневно «Салям» собирает у экранов зрителей разных возрастов со всей Башкирии.