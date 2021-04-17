Радий Хабиров похвалил детский телеканал «Тамыр»

Напомним, «Тамыр» входит в состав ГУП ТРК «Башкортостан», как и телеканал БСТ. Образовательный телеканал для детей начал вещание в 2009 году. Сейчас на «Тамыре» транслируются передачи как на русском, так и на башкирском языках. Основной задачей телеканала было и есть воспитание любви у молодого поколения к родному языку и родному краю.