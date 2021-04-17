Радий Хабиров похвалил детский телеканал «Тамыр»

Глава Башкортостана Радий Хабиров во время форума национальных СМИ «Медиайыйын» отдельно высказался детско-юношеском телеканале «Тамыр».

Фото №1 - Радий Хабиров похвалил детский телеканал «Тамыр»

Напомним, «Тамыр» входит в состав ГУП ТРК «Башкортостан», как и телеканал БСТ. Образовательный телеканал для детей начал вещание в 2009 году. Сейчас на «Тамыре» транслируются передачи как на русском, так и на башкирском языках. Основной задачей телеканала было и есть воспитание любви у молодого поколения к родному языку и родному краю.

Интерес к «Тамыру» проявляют целый ряд национальных СМИ, потому что это первый и, если не ошибаюсь, единственный детский телеканал на национальном языке.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Радий Хабиров похвалил телеканал за его работу и достижения.

Форум национальных СМИ «Медиайыйын» прошёл в Башкирии 16-17 апреля. Участники форума в числе прочего обсуждали, каким образом национальным эфирным СМИ можно завоевать внимание аудитории, а также учились строить личный бренд главного редактора.

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