Радий Хабиров назвал свою любимую радиостанцию

Оказалось, что Радий Хабиров регулярно настраивает волну на эфир радио «Юлдаш», которое входит в состав холдинга ГУП ТРК «Башкотостан». Радиостанция вещает в Уфе и Стерлитамаке, первый эфир прошел в далеком 2000 году. Сегодня «Юлдаш» - не только музыка, но и новостные сводки. Руководитель региона отметил, что радиостанцией интересуются и в других регионах. Также интерес проявляют и к детскому телеканалу «Тамыр".