Радий Хабиров назвал свою любимую радиостанцию

В Башкирии состоялся масштабный форум национальных СМИ, на котором также присутствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Руководитель региона поделился некоторыми фактами из своей повседневной жизни и рассказал, какое радио он предпочитает слушать.
Оказалось, что Радий Хабиров регулярно настраивает волну на эфир радио «Юлдаш», которое входит в состав холдинга ГУП ТРК «Башкотостан». Радиостанция вещает в Уфе и Стерлитамаке, первый эфир прошел в далеком 2000 году. Сегодня «Юлдаш» - не только музыка, но и новостные сводки. Руководитель региона отметил, что радиостанцией интересуются и в других регионах. Также интерес проявляют и к детскому телеканалу «Тамыр".
Как ранее сообщала редакция bash.news, Радий Хабиров также похвалил телеканал «Тамыр» за его достижения и успехи. Помимо этого руководитель республики рассказал, что в свободное время смотрит канал «Салям».