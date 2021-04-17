Радий Хабиров назвал свою любимую радиостанцию

В Башкирии состоялся масштабный форум национальных СМИ, на котором также присутствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Фото №1 - Радий Хабиров назвал свою любимую радиостанцию

Руководитель региона поделился некоторыми фактами из своей повседневной жизни и рассказал, какое радио он предпочитает слушать.

Оказалось, что Радий Хабиров регулярно настраивает волну на эфир радио «Юлдаш», которое входит в состав холдинга ГУП ТРК «Башкотостан». Радиостанция вещает в Уфе и Стерлитамаке, первый эфир прошел в далеком 2000 году. Сегодня «Юлдаш» - не только музыка, но и новостные сводки. Руководитель региона отметил, что радиостанцией интересуются и в других регионах. Также интерес проявляют и к детскому телеканалу «Тамыр". 

Радию «Юлдаш» слушают не только у нас. Многие соседние регионы его слушают. Интерес к «Тамыру» проявляют целый ряд национальных СМИ, потому что это первый и, если не ошибаюсь, единственный детский телеканал на национальном языке.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как ранее сообщала редакция bash.news, Радий Хабиров также похвалил телеканал «Тамыр» за его достижения и успехи. Помимо этого руководитель республики рассказал, что в свободное время смотрит канал «Салям».

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