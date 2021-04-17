В Природном парке Башкирии на неделю раньше проснулись медведи

В Башкирии на территории Природного парка «Мурадымовское ущелье» обнаружили первые следы медведя. Следы засняли на фото.

О том, что медведи на территории «Мурадымовского ущелья» проснулись после зимней спячки рассказа Министерству природопользования и экологии РБ в Дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии. Заметил следы медведя старший инспектор парка Юрий Нефедьев.

Сообщается, что следы были обнаружены пока только на снегу в утреннее время при проведении рейда.

По сравнению с прошлым годом, медведи проснулись на неделю раньше. Погода в парке солнечная и вскоре растает снег. Данные погодные условия свойственны для пробуждения медведей от спячки. Юрий Нефедьев, старший инспектор Природного парка

Сейчас в «Мурадымовском ущелье» обитает приблизительно 30 особей. Посетителям парка рекомендовано при посещении внимательно изучить правила посещения объекта и соблюдать меры безопасности.