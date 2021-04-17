В Природном парке Башкирии на неделю раньше проснулись медведи

В Башкирии на территории Природного парка «Мурадымовское ущелье» обнаружили первые следы медведя. Следы засняли на фото.
О том, что медведи на территории «Мурадымовского ущелья» проснулись после зимней спячки рассказа Министерству природопользования и экологии РБ в Дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии. Заметил следы медведя старший инспектор парка Юрий Нефедьев.
Сообщается, что следы были обнаружены пока только на снегу в утреннее время при проведении рейда.
Сейчас в «Мурадымовском ущелье» обитает приблизительно 30 особей. Посетителям парка рекомендовано при посещении внимательно изучить правила посещения объекта и соблюдать меры безопасности.
Фото: пресс-служба Минэкологии РБ