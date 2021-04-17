В Природном парке Башкирии поймали браконьеров

В Башкирии на территории Природного парка «Аслы-куль» были замечены браконьеры. Группа нарушителей ловила рыбу на озере Канлы-Туркеево. Браконьерам теперь грозит уголовная ответственность.

В Министерстве природопользования и экологии Башкирии сообщили, что, по словам начальника обособленного структурного подразделения Природный парк «Аслы-Куль» Гузель Гильмановой, на территории парка объявлен запрет на ловлю рыбы. Но это не повлияло на действия браконьеров. Группа нарушителей успела наловить внушительное количество рыбы еще до прибытия инспекторов.

Нарушителям придется ответить за свой поступок и в административном порядке, и в уголовном. В Минэкологии Башкирии отметили, что административное наказание браконьеров ожидает за незаконный въезд на автомобиле, а за незаконную добычу рыбы – уголовная ответственность.