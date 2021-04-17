Жителям Уфы напомнили о правилах поведения при затоплениях

Павловское ГЭС спускает воду из водохранилища, что грозит подтоплением низменных участков и дорог в Уфе, а также в Нуримановском и Иглинском районах. По словам специалистов Башкирской генерирующей компании, в чьей собственности находится Павловская гидроэлектростанция, гидроузел фактически не может принять весь объем паводка. Поэтому большую часть воды он вынужден пропустить транзитом. Сейчас водохранилище почти заполнено, в Башкортостане наблюдается резкий подъем уровней рек.

К 20 апреля Уфимка, Дема и Белая затопят несколько деревень и садовых товариществ в Уфимском районе. МЧС провели рейд в Кооперативной поляне, самом близлежайшем поселении к реке Белой.

Почти на десять метров в 2007 году поднималась вода на улице Левобережной, самой приближенной к реке Белой. Тогда хозяевам с трудом удалось спасти все имущество. Нынешняя весна также вызывает у местных жителей опасения.

За последние сутки вода поднялась с молниеносной скоростью. Привычные для уфимцев берега скрылись под воду. По данным Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, паводок в Башкирии вступил в «бурную фазу», его пик ожидают 20 апреля.

Кооперативная поляна находится к реке Белой ближе всех населенных пунктов в Уфе. Для местных жителей затопление не новость, а привычное сезонное явление. Ко всем погодным сценариям они уже готовы. Но в целях профилактики службы МЧС провели рейд, предупредили жителей о возможной угрозе.

Также жителей предупредили как можно скорее приобрести пожарные извещатели, ведь прибывающая вода может вызвать электрическое замыкание.

В случае опасности для жителей Уфы подготовлено 60 пунктов временного размещения. Они рассчитаны более чем на шесть тысяч мест.