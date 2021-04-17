В Башкирии завершился форум национальных СМИ «Медиайыйын»

В Гафурийском районе завершил свою работу двухдневный форум национальных средств массовой информации «Медиайыйын». 250 журналистов со всей республики обсуждали проблемы отрасли и сообща искали пути развития печатных изданий, радио и телевидения. Свои предложения участники мероприятия передали Главе Башкортостана.

Если многим читателям газет и журналов они знакомы лишь по подписям в конце публикаций, друг друга журналисты районных и городских печатных изданий знают лично. В кулуарах форума обсуждают как дела семейные, так и профессиональные. Во втором случае в основном проблемы, которых хватает.

Не только не с кем работать, но и не на чем. Компьютеры устарели, фотоаппаратов не хватает, планшетов нет.

Ирина Валиева, главный редактор Краснокамского информационного центра

Свои предложения главные редакторы и журналисты печатных СМИ озвучили на тематической площадке. Субсидирование подписки, чтобы сделать ее более доступной для читателей, особенно в сельской местности, разработка мобильных приложений, поддержка редакций в сфере креативных проектов, покупка современного оборудования. Радио и телевидению тоже есть куда стремиться. Запросы аудитории растут.

Организатором форума выступил Исполком Всемирного курултая башкир. Его представители считают, что в деле сохранения и развития родных языков национальные средства массовой информации играют одну из ключевых ролей. И хотя развиваться они должны в разных направлениях, все же общий путь у них тоже есть.

Фото №1 - В Башкирии завершился форум национальных СМИ «Медиайыйын»

Средства массовой информации должны развивать свои социальные сети. Мы пригласили федеральных экспертов, которые оценили это направление.

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир

Форум стартовал в День национального костюма. Организаторы даже провели конкурс на лучший наряд. В национальном деловом костюме на «Медиайыйын» приехал и Радий Хабиров. К такому внешнему виду руководителя региона журналисты уже привыкли, а вот приветствия на языках народов, проживающих в Башкортостане, участники не ожидали.

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Радий Хабиров отметил, что к этой встрече готовились долго. Национальные СМИ выполняют задачи по сохранению языков и самобытности народов Башкортостана, за что Глава региона поблагодарил журналистов. Помогает в этом деле и открытие полилингвальных школ, а также национальных центров, где дети могут изучать свой родной язык.

Пришел сказать, что вы важны республике. Вы выполняете задачи по сохранению языков и самобытности. Вы не допускаете скатывание языка до разговорного. Вы как хранители языка. Мы это понимаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для многих в зале журналистика не просто профессия, а призвание. С пером в руке, диктофоном или микрофоном они рассказывают жителям республики самые свежие новости на протяжении десятилетий. За заслуги Радий Хабиров вручил таким профессионалам государственные награды. Среди них и наша коллега из башкирской редакции новостей Гузель Бурханова.

Фото №2 - В Башкирии завершился форум национальных СМИ «Медиайыйын»

Далее форум перешел в формат вопросов и ответов. Это стало, по сути, самой массовой пресс-конференцией Радия Хабирова. Каждый из 250 участников имел возможность  предложить свое видение развития журналистики. Разговор о наболевшем и перспективах длился более двух часов.

Развивать свои СМИ журналисты смогут и самостоятельно. Радий Хабиров объявил о выделении ста грантов по 100 тысяч рублей на поддержку мультимедийных и творческих проектов. Получить его смогут как опытные, так и начинающие корреспонденты с сентября текущего года.

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