В Башкирии завершился форум национальных СМИ «Медиайыйын»

В Гафурийском районе завершил свою работу двухдневный форум национальных средств массовой информации «Медиайыйын». 250 журналистов со всей республики обсуждали проблемы отрасли и сообща искали пути развития печатных изданий, радио и телевидения. Свои предложения участники мероприятия передали Главе Башкортостана.

Если многим читателям газет и журналов они знакомы лишь по подписям в конце публикаций, друг друга журналисты районных и городских печатных изданий знают лично. В кулуарах форума обсуждают как дела семейные, так и профессиональные. Во втором случае в основном проблемы, которых хватает.

Не только не с кем работать, но и не на чем. Компьютеры устарели, фотоаппаратов не хватает, планшетов нет. Ирина Валиева, главный редактор Краснокамского информационного центра

Свои предложения главные редакторы и журналисты печатных СМИ озвучили на тематической площадке. Субсидирование подписки, чтобы сделать ее более доступной для читателей, особенно в сельской местности, разработка мобильных приложений, поддержка редакций в сфере креативных проектов, покупка современного оборудования. Радио и телевидению тоже есть куда стремиться. Запросы аудитории растут.

Организатором форума выступил Исполком Всемирного курултая башкир. Его представители считают, что в деле сохранения и развития родных языков национальные средства массовой информации играют одну из ключевых ролей. И хотя развиваться они должны в разных направлениях, все же общий путь у них тоже есть.

Средства массовой информации должны развивать свои социальные сети. Мы пригласили федеральных экспертов, которые оценили это направление. Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир

Форум стартовал в День национального костюма. Организаторы даже провели конкурс на лучший наряд. В национальном деловом костюме на «Медиайыйын» приехал и Радий Хабиров. К такому внешнему виду руководителя региона журналисты уже привыкли, а вот приветствия на языках народов, проживающих в Башкортостане, участники не ожидали.

Радий Хабиров отметил, что к этой встрече готовились долго. Национальные СМИ выполняют задачи по сохранению языков и самобытности народов Башкортостана, за что Глава региона поблагодарил журналистов. Помогает в этом деле и открытие полилингвальных школ, а также национальных центров, где дети могут изучать свой родной язык.

Пришел сказать, что вы важны республике. Вы выполняете задачи по сохранению языков и самобытности. Вы не допускаете скатывание языка до разговорного. Вы как хранители языка. Мы это понимаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для многих в зале журналистика не просто профессия, а призвание. С пером в руке, диктофоном или микрофоном они рассказывают жителям республики самые свежие новости на протяжении десятилетий. За заслуги Радий Хабиров вручил таким профессионалам государственные награды. Среди них и наша коллега из башкирской редакции новостей Гузель Бурханова.

Далее форум перешел в формат вопросов и ответов. Это стало, по сути, самой массовой пресс-конференцией Радия Хабирова. Каждый из 250 участников имел возможность предложить свое видение развития журналистики. Разговор о наболевшем и перспективах длился более двух часов.