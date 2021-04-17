Радий Хабиров посетил санаторий «Красноусольск»

Главе республики рассказали про планы здравницы. Это всесезонный бассейн под открытым небом, горнолыжная трасса и новый гостиничный корпус. Несмотря на то, что во время пандемии все санатории были закрыты на приём отдыхающих, «Красноусольск» смог устоять благодаря тому, что переформатировался в обсерватор для вахтовиков. За это время через карантин прошли почти четыре с половиной тысячи работников.