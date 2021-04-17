Радий Хабиров посетил санаторий «Красноусольск»

Санаторий «Красноусльск» выходит из пандемии с новыми проектами. Башкирскую здравницу в ходе рабочей поездки в Гафурийский район посетил Радий Хабиров.

Главе республики рассказали про планы здравницы. Это всесезонный бассейн под открытым небом, горнолыжная трасса и новый гостиничный корпус. Несмотря на то, что во время пандемии все санатории были закрыты на приём отдыхающих, «Красноусольск» смог устоять благодаря тому, что переформатировался в обсерватор для вахтовиков. За это время через карантин прошли почти четыре с половиной тысячи работников.

У них прибыль в два с лишним раза увеличилась, самое главное – коллектив сохранили. Начинам работать на оздоровление жителей, учитывая, что много людей переболели коронавирусом, нужна реабилитация.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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