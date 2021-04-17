В Уфе прошли соревнования среди школьников по автомногоборью

В Уфе прошли республиканские соревнования среди школьников по автомногоборью. 35 участников в возрасте от 14 до 17 лет состязались в знаниях правил дорожного движения не только в теории, но и на практике. На автодроме они должны были выполнить ряд испытаний на время.

На соревнованиях, как и на экзамене в автошколе – все строго. Судьи оценивают каждое действие: от пристёгнутого ремня безопасности до манеры вождения. Впрочем, Анастасии Кусагиной объяснять правила не нужно. Как любая девочка лихачить за рулем она не любит, водит машину аккуратно.

Самое сложное – проехать быстро и ничего не сбить. А вообще из сложного нет ничего пока. Анастасия Кусагина, ученица школы №3 г. Ишимбая

На автодроме пять испытаний, каждое из которых юные автомобилисты должны пройти безошибочно и, в отличие от сдачи экзамена в ГИБДД, – на время. Кто быстрее, тот и победил. Самый лучший результат составил всего 34 секунды.

Быстрее всех полосу прошел Арсений Иванов. Ему всего 14 лет, 11 из которых он, можно сказать, за рулем. Выполнив все сложные элементы, школьник то ли от волнения, но все же задел дорожный конус перед самым финишем.

Я с папой на коленках был сначала с трех лет. С девяти я начал ездить сам за рулем. Иногда вместо папы начинаю ездить, Арсений Иванов, ученик школы №7 с. Красноусольского

Не менее ловко участники должны были продемонстрировать и другие навыки, например, замену колеса. Среднее время, за которое они выполняли это задание – порядка трех минут.

В состязаниях по автомобильному многоборью приняли участие 35 детей из разных уголков республики. Помимо практики, им приходилось сдавать и теорию, чтобы показать знание правил дорожного движения. Как отмечают организаторы, по многим пунктам эти дети могут дать фору даже взрослым водителям.