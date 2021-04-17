В Уфе частично закрыли для транспорта улицу Мустая Карима

Улица Мустая Карима превратилась на выходные в пешеходную. Участок автодороги от улицы Коммунистической до Чернышевского стал большой площадкой для отдыха и музицирования.

Организатором выступил уфимский «Арт-Квадрат». Представители творческого пространства решили не просто перекрыть улицу и сделать ее пешеходной, а создать для уфимцев и гостей города массу развлекательных площадок. Выступление театров, музыкантов, перформансы танцевальных школ. Отдельную зону выделили под спортивный блок. Баскетбол, тренировки на велосипедах, начиная с полуторагодовалого возраста и массу других занятий для любителей активного отдыха.