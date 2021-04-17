В Уфе на субботнике собрали 6400 кубометров мусора

Жители республики вышли сегодня на улицу с мусорными мешками. Экологический субботник прошел во всех муниципалитетах Башкортостана. В Уфе после уборки на полигон вывезли 6400 кубометров мусора.
Шамиль – самый юный участник экомарафона. Несмотря на субботу, он встал в семь утра, чтобы вместе с отцом приехать из Орджоникидзевского района в Октябрьский на уборку. 10-летнему мальчику дали в руки настоящие грабли, а коэффициент полезных действий у ребенка ничуть не ниже старших экоактивистов.
Тропа здоровья «Уфимские липы» – любимое место для прогулок горожан. Поэтому оно и стало площадкой для марафона. К очистке территории подключились жители, работники Министерства лесного хозяйства, администрации и специалисты онкоцентра. В общей сложности приняли участие порядка 200 человек.
Памятник археологии Городище Уфа-II, на территории которого есть аварийные дома, стал излюбленным местом не туристов, а маргиналов. Бутылки, бумага, старый хлам. Чтобы вывезти все то, что не сочетается со словом «культура», пришлось задействовать пару КАМАЗов.
С метлами и муорсными пакетами на улицу вышли и иглинцы. Сотрудники ведомств, школьники и жители собрали все то, что скрывалось под слоем снега.
Следующий субботник пройдет 24 апреля. Каждый желающий может к нему присоединиться. И для этого не нужно ехать куда-то далеко, достаточно убраться хотя бы во дворе своего дома.