В Уфе на субботнике собрали 6400 кубометров мусора

Жители республики вышли сегодня на улицу с мусорными мешками. Экологический субботник прошел во всех муниципалитетах Башкортостана. В Уфе после уборки на полигон вывезли 6400 кубометров мусора.

Шамиль – самый юный участник экомарафона. Несмотря на субботу, он встал в семь утра, чтобы вместе с отцом приехать из Орджоникидзевского района в Октябрьский на уборку. 10-летнему мальчику дали в руки настоящие грабли, а коэффициент полезных действий у ребенка ничуть не ниже старших экоактивистов.

Я собирал разные бутылки, всякие полиэтиленовые мешки, листья убирал. Если природа будет грязной, то на свете будет очень грязно. Шамиль Бикбулатов

Тропа здоровья «Уфимские липы» – любимое место для прогулок горожан. Поэтому оно и стало площадкой для марафона. К очистке территории подключились жители, работники Министерства лесного хозяйства, администрации и специалисты онкоцентра. В общей сложности приняли участие порядка 200 человек.

Настолько грязно все, очень приятно, что после нашего мероприятия это место станет чище, уютнее, красивее. Сами же мы будем здесь отдыхать. Адель Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкодиспансера

Памятник археологии Городище Уфа-II, на территории которого есть аварийные дома, стал излюбленным местом не туристов, а маргиналов. Бутылки, бумага, старый хлам. Чтобы вывезти все то, что не сочетается со словом «культура», пришлось задействовать пару КАМАЗов.

Видно, что давно не убирались. Это памятник федерального значения, который пребывает в плачевном состоянии. У нас большие проекты развития данной территории, потому что это станет точкой притяжения туристов как минимум. Олег Полстовалов, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан

С метлами и муорсными пакетами на улицу вышли и иглинцы. Сотрудники ведомств, школьники и жители собрали все то, что скрывалось под слоем снега.

Мы видим, сколько мусора раскидано, где нужны контейнеры, какие свалки нужно ликвидировать. Мы сплачиваемся, объединяемся с жителями. Только вместе мы сможем добиться чистоты и порядка в нашем районе. Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района