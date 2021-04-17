ФК «Уфа» проведет выездную игру против «Спартака»

Футбольный клуб «Уфа» завтра проведет выездную игру в чемпионате России по футболу. Башкирская команда сразится против московского «Спартака». К этому матчу «Уфа» готовилась на поле стадиона «Нефтяник» под руководством Алексея Стукалова, который недавно возглавил команду.
В дебютном матче под руководством нового тренера «Уфа» с крупным счетом обыграла «Ахмат». На этот раз у наставника было гораздо больше времени на подготовку.
Интересно, что «Уфа» имеет положительный баланс встреч со «Спартаком». В 13 играх башкирский клуб одержал пять побед, при четырех у москвичей. В предстоящем матче уфимцам вряд ли поможет Остон Урунов, который продолжает восстанавливаться после повреждения. Перебор желтых карточек у Владислава Камилова. У «Спартака» из-за дисквалификации не сыграют Соболев, Джикия и Айртон.
Итоги выездного матча против «Спартака» будут подведены в очередном выпуске программы «Пофутболим» на телеканале БСТ. Не пропустите в понедельник в 18:00.