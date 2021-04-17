ФК «Уфа» проведет выездную игру против «Спартака»

Футбольный клуб «Уфа» завтра проведет выездную игру в чемпионате России по футболу. Башкирская команда сразится против московского «Спартака». К этому матчу «Уфа» готовилась на поле стадиона «Нефтяник» под руководством Алексея Стукалова, который недавно возглавил команду.

В дебютном матче под руководством нового тренера «Уфа» с крупным счетом обыграла «Ахмат». На этот раз у наставника было гораздо больше времени на подготовку.

Мы затрагиваем все аспекты игровые. Действия в атаке, обороне, какие-то наигрыши конкретно на игру со «Спартаком». Все в плановом режиме проходит. Алексей Стукалов, главный тренер ФК «Уфа»

Интересно, что «Уфа» имеет положительный баланс встреч со «Спартаком». В 13 играх башкирский клуб одержал пять побед, при четырех у москвичей. В предстоящем матче уфимцам вряд ли поможет Остон Урунов, который продолжает восстанавливаться после повреждения. Перебор желтых карточек у Владислава Камилова. У «Спартака» из-за дисквалификации не сыграют Соболев, Джикия и Айртон.

Новый главный тренер Алексей Стукалов очень хороший специалист. Он знает, что делает. Мы понимаем, что он хочет видеть от нас на поле. Его приход добавил нам уверенности. Парфе Бизоза, полузащитник ФК «Уфа»