В Уфе прошел финал школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

 В спортивном зале школы №44 вывили лучших среди юношей и девушек. Победителями среди парней стали баскетболисты Октябрьского района столицы, на втором расположись представители Советского, а бронзовые медали завоевали представители Кировского района.

Среди девушек в финале представительницы Советского района обыграли соперниц из Калиниского, а в игре за третье место победил коллектив Октябрьского района Уфы.

Несмотря на иной формат проведения, в азарте и накале страстей соревнование не потеряло.

Сергей Медведев, генеральный директор БК «Уфимец»

В этом году все очень насыщенно и интересно. О спурефинале мы расскажем в ближайшие дни. Пока это секрет.

  Дмитрий Самарин, генеральный директор школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

Победители в мае примут участие в финальных соревнованиях Приволжского федерального округа, который пройдет в Ульяновске. Если башкирским командам удастся занять первое место, они смогут выступить в суперфинале.

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