В Уфе прошел финал школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

В спортивном зале школы №44 вывили лучших среди юношей и девушек. Победителями среди парней стали баскетболисты Октябрьского района столицы, на втором расположись представители Советского, а бронзовые медали завоевали представители Кировского района.
Среди девушек в финале представительницы Советского района обыграли соперниц из Калиниского, а в игре за третье место победил коллектив Октябрьского района Уфы.
Победители в мае примут участие в финальных соревнованиях Приволжского федерального округа, который пройдет в Ульяновске. Если башкирским командам удастся занять первое место, они смогут выступить в суперфинале.