«Все деньги уходят на лекарства»: в Башкирии женщина-инвалид вынуждена жить в гараже

Инвалид вынуждена жить в гараже. Жительница Мелеуза претендует на получение жилья в городе, однако предоставили ей квадратные метры в деревне, в здании, где находится детский сад.

Условия тут явно не для инвалида 2-й группы. У Расили Ахметовой идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП). Болезнь убивает изнутри, снаружи пациент часто выглядит абсолютно нормально. Но в любой момент может начаться кровотечение. Не хватает тромбоцитов, которые отвечают за свертываемость крови. Впрочем, в холодной коробке удобств нет даже для здорового человека. Женщина едва сдерживает слёзы, рассказывая: ночует в гараже, иногда пускают к себе родственники или знакомые.

Третий год живу в гараже. Когда холодно, меня подруги к себе зовут. Не хочу подставлять людей, ночую в гараже. У меня денег снимать нет, на лекарства все уходит. Расиля Ахметова

Женщине выделяются лекарства. Уколы ей предоставляют и делают в Мелеузе, поэтому, говорит, не может уехать. Она обратилась в мелеузовскую администрацию как малоимущая, предоставила справку об инвалидности.

Теперь она зарегистрирована в помещении в деревне Саитовский под Мелеузом. Эта комната когда-то была частью детсада.

Документов на помещение у Расили Ахметовой нет. Только отметка в паспорте. В мелеузовской администрации отвечают: мол, предоставить жилье могут только по месту прописки.

В УФМС дали справки, что в 1993 году она была прописана в Мелеузе один день. А следующая прописка у нее 2010 года. Татьяна Дмитриева, начальник юридического отдела администрации Мелеузовского района