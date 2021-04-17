«Все деньги уходят на лекарства»: в Башкирии женщина-инвалид вынуждена жить в гараже

Инвалид вынуждена жить в гараже. Жительница Мелеуза претендует на получение жилья в городе, однако предоставили ей квадратные метры в деревне, в здании, где находится детский сад.
Условия тут явно не для инвалида 2-й группы. У Расили Ахметовой идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП). Болезнь убивает изнутри, снаружи пациент часто выглядит абсолютно нормально. Но в любой момент может начаться кровотечение. Не хватает тромбоцитов, которые отвечают за свертываемость крови. Впрочем, в холодной коробке удобств нет даже для здорового человека. Женщина едва сдерживает слёзы, рассказывая: ночует в гараже, иногда пускают к себе родственники или знакомые.
Женщине выделяются лекарства. Уколы ей предоставляют и делают в Мелеузе, поэтому, говорит, не может уехать. Она обратилась в мелеузовскую администрацию как малоимущая, предоставила справку об инвалидности.
Теперь она зарегистрирована в помещении в деревне Саитовский под Мелеузом. Эта комната когда-то была частью детсада.
Документов на помещение у Расили Ахметовой нет. Только отметка в паспорте. В мелеузовской администрации отвечают: мол, предоставить жилье могут только по месту прописки.
В Мелеузовской администрации настаивают: ждут, когда Расиля Ахметова оформит помещение на себя по договору социального найма. Ей обещают сделать ремонт. Соседство с административными помещениями или вид из окна инвалида не беспокоят. Женщина боится, что в деревне не сможет получить необходимую ей медицинскую помощь.