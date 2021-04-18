В Уфе в смертельной аварии погиб 25-летний парень

В Уфе равно утром произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек. По сообщению региональной Госавтоинспекции, в аварии скончался 25-летний водитель одной из иномарок.

Известно, что ДТП произошло на улице Пугачева. Погибший за рулем «Фольксваген Поло» влетел во встречную «Тойоту Камри» под управлением 27-летнего местного жителя.

Удар был такой силы, что водитель немецкого авто умер на месте от тяжелых травм. Пассажирка японской машины и молодой водитель так же госпитализированы, они получили серьезные переломы и травмы.