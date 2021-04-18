Пропавшую в Башкирии 24-летнюю девушку нашли за сотню километров от дома

В Башкирии подошли к концу поиски 24-летней девушки из Туймазинского района. Гульназ Калимуллина пропала 9 апреля в селе Кандры, с тех пор о ней ничего не было известно.

Ход поисков усложнял тот факт, что у молодой девушки были серьезные проблем со здоровьем, она нуждалась в медицинском уходе. К счастью, все обошлось благополучно.

Как сообщает «Туймазинский вестник», девушка найдена живой. Ее нашли в Уфе, куда она добралась самостоятельно. В столице Башкирии ее приютила местная жительница, которая подумала, что у Гульназ нет родных. Однако ей на глаза попалась ориентировка пропавшей и она сразу связалась с родными.