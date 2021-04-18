Раскрыт заработок Владимира Путина за 2020 год

Почти 10 млн рублей заработал президент России Владимир Путин за 2020 год. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно декларации о доходах, заработок главы государства составил 9 994 692 рубля. По сравнению с 2019 годом Путин стал получать больше. Его зарплата увеличилась на 268 тысяч рублей.
В собственности у президента по-прежнему квартира 77 квадратных метров и гараж 18 квадратных метров. В пользовании числятся квартира 153,7 квадратного метра и гаражное место 18 квадратных метров. Все имущество находится в России.
Состав транспортных средств остался тот же: два автомобиля ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».