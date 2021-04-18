Раскрыт заработок Владимира Путина за 2020 год

Почти 10 млн рублей заработал президент России Владимир Путин за 2020 год. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно декларации о доходах, заработок главы государства составил 9 994 692 рубля. По сравнению с 2019 годом Путин стал получать больше. Его зарплата увеличилась на 268 тысяч рублей.