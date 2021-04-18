В Башкирии пропал 17-летний подросток Александр Захаров

В Башкирии объявили поиски 17-летнего подростка из Стерлитамака Александра Захарова. Юноша ушел из дома 15 апреля и с тех пор перестал выходит на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и полиции.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Отклик», парня видели в последний раз рядом с домом. В день исчезновения на нем была куртка черно-белого цвета, кофта красного цвета, штаны спортивные черного цвета с белыми лампасами. Родственники также сообщили, что Александр мог быть в кроссовках белого цвета.