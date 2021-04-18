В Башкирии коронавирусом заболело 34,2 тысячи человек

В Башкирии продолжается сохранятся тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Согласно обновленным данным, в республике за сутки диагноз был подтвержден у 98 человек. За все время этот показатель достиг 34 200 человек.

Увеличивается и число тех, кто успешно поборол болезнь. За прошедшие 24 часа болезнь поборол 181 пациент, а за все время пандемии - 30 868 человек вылечились от ковида.