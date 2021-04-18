Погибший от укусов собак 4-летний малыш из Башкирии не дожил 10 дней до своего юбилея

Загрызенный насмерть собаками 4-летний мальчик из Учалинского района Башкирии не дожил до своего первого большого юбилей 10 дней. Об этом рассказала мама ребенка.

Мальчик готовился встретить свое пятилетие в кругу друзей и ждал этого дня с нетерпением. Теперь его семья готовится к трагической церемонии вместо радостного события.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, мальчик был вне зоны маминого внимания буквально 20 минут, но этого хватило, чтобы стая бездомных псов напала на мальчика, который катался в это время на велосипеде.

«Он вышел погулять, я стирать дома осталась. Спустя 15–20 минут, когда отправилась вешать вещи, прибежала соседка, которая сказала, сына загрызли собаки» мама погибшего мальчика

Трагически погибший ребенок был младшим в семье, у него еще остался старший 15-летний брат, который тяжело переживает потерю.

Ребенка похоронят в родном селе 20 апреля. Районная администрация заявила, что поможет семье мальчика с организацией похорон.