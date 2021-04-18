Путин посоветовал чиновникам «пройти ножками» для решения социальных проблем

Чиновникам стоит «пройти ножками» тот путь, который проделывает обычный россиянин для решения социальных проблем. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на совещании с Агентством стратегических инициатив и руководителями регионов.

Фото №1 - Путин посоветовал чиновникам «пройти ножками» для решения социальных проблем

По его словам, он понимает, что такой механизм тяжелее осуществить в соцсфере, чем, например, в экономической, из количества направлений, однако это не должно смущать властей.

Я хочу обратиться и к Агентству стратегических инициатив, и к своим коллегам в регионах. Конечно, лично каждому не нужно ножками ходить смотреть, как запись осуществляется в школу, детский сад или как идет процедура соответствующая в поликлинике или в больнице. Но это не мешает сделать вашим доверенным лицам. Для ваших же подчиненных это будет полезно

Владимир Путин

Путин добавил, что не уверен, что основанные на ведомственной информации данные всегда объективны.

Посмотрите сами, что там происходит - в жизни, в земле. Пройдите по этому пути, и сразу станет понятно, где конкретные проблемы, с которыми человек сталкивается, как их можно решить и какими способами, средствами, в том числе и современными, о которых сегодня здесь было сказано, включая искусственный интеллект

Владимир Путин
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