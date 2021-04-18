Путин посоветовал чиновникам «пройти ножками» для решения социальных проблем

Чиновникам стоит «пройти ножками» тот путь, который проделывает обычный россиянин для решения социальных проблем. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на совещании с Агентством стратегических инициатив и руководителями регионов.
По его словам, он понимает, что такой механизм тяжелее осуществить в соцсфере, чем, например, в экономической, из количества направлений, однако это не должно смущать властей.
Путин добавил, что не уверен, что основанные на ведомственной информации данные всегда объективны.