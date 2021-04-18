Путин посоветовал чиновникам «пройти ножками» для решения социальных проблем

Я хочу обратиться и к Агентству стратегических инициатив, и к своим коллегам в регионах. Конечно, лично каждому не нужно ножками ходить смотреть, как запись осуществляется в школу, детский сад или как идет процедура соответствующая в поликлинике или в больнице. Но это не мешает сделать вашим доверенным лицам. Для ваших же подчиненных это будет полезно

Владимир Путин