Назван район Башкирии, из которого чаще всего уезжают жители

Жители Туймазинского района Башкирии чаще всего покидают свой родной край. Об этом свидетельствуют данные Башстата.

Согласно им, из района выписались 416 человек только за январь 2021 года. Следом идет Уфимский район с показателем 236 человек. Тройку лидеров этого рейтинга замыкает Мелеузовский район. Здесь 199 жителей района променяли свою прописку на иную.