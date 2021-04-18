Назван район Башкирии, из которого чаще всего уезжают жители

Жители Туймазинского района Башкирии чаще всего покидают свой родной край. Об этом свидетельствуют данные Башстата.

Фото №1 - Назван район Башкирии, из которого чаще всего уезжают жители

Согласно им, из района выписались 416 человек только за январь 2021 года. Следом идет Уфимский район с показателем 236 человек. Тройку лидеров этого рейтинга замыкает Мелеузовский район. Здесь 199 жителей района променяли свою прописку на иную.

Также большой отток населения наблюдается в Белебеевском и Белорецком района.

Среди городов в лидерах Уфа, из которой в начале 2021 года уехал 1241 человек. Затем следует Стерлитамак (327), Нефтекамск (212) и Салават (211).

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Уфимская волна