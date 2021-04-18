МЧС: на Башкирию обрушится сильный ветер

В Башкирии вечером, 18 апреля, разыграется непогода. В республике, по сообщению пресс-служба регионального МЧС, ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 м/с.
Осадков в ближайшие дни ждать не стоит, говорят синоптики. Автомобилистов также успокоили: на дорогах будет хорошая видимость.
Температура воздуха ночью -5,-10°, по югу до +3°, днем +6,+11°.
Ранее bash.news сообщал о том, что новая рабочая неделя в Башкирии принесет холода. Столбик термометра опустится в некоторых регионах до -9 граусов.