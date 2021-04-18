Самый толстый пес из Уфы лабрадор Хаммер сбросил 20 кг

«После взвешивания прошли осмотр у врача. Шумов в сердце стало меньше. А это значит, как сказал врач, что жировой слой на сердечной мышце тоже становится меньше. И работает оно все лучше и лучше. в целом Хаммер становится все активнее. С огромным удовольствием гуляет, правда к концу прогулки, конечно, заметно устает. Он пытается прыгать (чего нам, конечно, пока не надо совсем)»

хозяева Хаммера