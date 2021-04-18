Самый толстый пес из Уфы лабрадор Хаммер сбросил 20 кг

Пес по кличке Хаммер прославился на всю Россию, когда в интернете появился ролик того, как его осматривают ветеринары Челябинской клиники. Туда животное попало из Уфы. Вес собаки на тот момент составлял аж 90 кг, при условии, что вес обычного пса должен быть не больше 40 кг.

Фото №1 - Самый толстый пес из Уфы лабрадор Хаммер сбросил 20 кг

Хаммер стал самым толстым псом в России, однако его хозяева твердо решили заняться здоровьем любимца. Сейчас собаке удалось скинуть 20 кг. Сброшенные кило сразу отразились и на здоровье Хаммера: его сердце стало лучше работать и он больше стал активничать.

«После взвешивания прошли осмотр у врача. Шумов в сердце стало меньше. А это значит, как сказал врач, что жировой слой на сердечной мышце тоже становится меньше. И работает оно все лучше и лучше. в целом Хаммер становится все активнее. С огромным удовольствием гуляет, правда к концу прогулки, конечно, заметно устает. Он пытается прыгать (чего нам, конечно, пока не надо совсем)»

хозяева Хаммера
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