Эвелина Блёданс стала спикером форума «Территория женского счастья» в Салавате

Эвелина Блёданс стала спикером открытой академии «Территории женского счастья», которая накануне прошла в Салавате. Актриса и телеведущая во время круглого стола «Социализация особенных детей» затронула тему трудоустройства инвалидов по достижении совершеннолетия, их возможности занятия спортом и творчеством.
Она рассказала, что сама воспитывает особенного ребенка и помогает таким ребятам находить работу. Но против бывают родители, боясь, что их сын или дочь могут потерять статус инвалида, следовательно, соцвыплаты. Этот вопрос может решить законопроект.
Во Дворце культуры прошли творческие мастер-классы и лекционные площадки. Отдельный этаж стал зоной здоровья. Более 250 жительниц республики в этот день получили квалифицированную консультацию и помощь врачей разного профиля. Для желающих также работал пункт вакцинации от коронавируса. А в школах города для старшеклассников медики и психологи провели лекции по теме «Репродуктивное здоровье несовершеннолетних». Проект «Территория женского счастья» реализуется с августа 2019 года.