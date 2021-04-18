Эвелина Блёданс стала спикером форума «Территория женского счастья» в Салавате

Эвелина Блёданс стала спикером открытой академии «Территории женского счастья», которая накануне прошла в Салавате. Актриса и телеведущая во время круглого стола «Социализация особенных детей» затронула тему трудоустройства инвалидов по достижении совершеннолетия, их возможности занятия спортом и творчеством.

Она рассказала, что сама воспитывает особенного ребенка и помогает таким ребятам находить работу. Но против бывают родители, боясь, что их сын или дочь могут потерять статус инвалида, следовательно, соцвыплаты. Этот вопрос может решить законопроект.