В Башкирии стартовал социальный проект «Дежурная мама»

В республике запустили социальный проект «Дежурная мама». Они по очереди ухаживают за больными детьми. Благотворительный фонд «Наши дети» организует работу больничных нянь. Они помогают детям-сиротам и малышам из неблагополучных семей, которые лежат в больницах и так нуждаются в заботе. Пока проект охватывает десять городов и два села. Но добрые руки пусть даже дежурных мам малыши ждут по всей республике.

Артем буквально растворяется в музыке. В семь лет мальчик с легкостью подхватывает мелодию и поет песни. В его игрушечном арсенале не только машинки, но и музыкальные инструменты.

У Артема проблемы со здоровьем. Его детской комнатой стала больничная палата. Родителей у мальчика нет. Поддерживают малыша работники детдома и няня. Айгуль Нуриева заменила ребенку маму. Заботится о нем, ухаживает, кормит и играет.

Айгуль всегда мечтала преподавать. Девушка шесть лет работала воспитательницей в детском саду, потом прошла курсы для того, чтобы общаться с детьми с ОВЗ. А после, когда узнала о проекте «Больничные няни» стала дежурной мамой. Сначала в родном городе Туймазы, а потом переехала в Уфу. Семья во всем ее поддерживают.

Проект больничная няня стартовал в республике в 2012 году. И охватил десять городов и два села. Всего в республике насчитывается 32 няни. Работа Организована на средства благотворительного фонда «Наши дети».