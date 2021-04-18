«Половины лица уже не было»: подробности жуткой смерти ребенка после нападения собак в Башкирии

Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела в Учалах, где 4-летнего ребенка растерзала стая собак. Вопиющий случай произошел накануне.

Мальчик выехал кататься по деревне на велосипеде. Уже буквально через некоторое время его истерзанное тело обнаружили в овраге. Ветеринары сходятся во мнении, что на малыша собаки напали отнюдь не от голода. Проявление агрессии – результат брачного периода животных. Следователи проверяют должностные лица, которые отвечают за отлов бездомных животных. Корреспондент БСТ выехал на место трагедии, пообщался с родственниками погибшего и попытался выяснить, кто виноват. Предупреждаем: кадры сюжета не для слабонервных.

Эти жуткие кадры сняты на окраине деревни Сафарово. Именно здесь сельчане и обнаружили разодранное тело мальчика. Четвероногие убийцы пытаются еще раз подойти к уже мертвому малышу, но очевидцы пытаются отпугнуть животных. Прямо через дорогу – жилые дома, но местные не слышали ни криков ребенка, ни лая собак.

До пояса были ободраны штаны, половина лица уже не было. Когда зашла за телефоном, вынесла простынь, укрыла его. Стояли здесь, пока сотрудники (полиции) приехали. Очевидец

У ребенка практически нет лица, оторван скальп. Эти кадры по этическим соображением мы не можем показать в эфире. Только по полуразорванной одежде в ребенке узнали соседского мальчишку Ильнара. Ему было всего четыре года, до своего пятого дня рождения малыш не дожил всего лишь неделю.

Стиралась, когда вешала вещи, ко мне прибежала соседка и рассказала. Я сразу на улицу побежала. После инцидента приехали представители администрации, сказали, что помогут Альбина Мигранова, мама погибшего мальчика

Ильнар второй ребенок в семье. На снимках мальчик со своей старшей сестрой, без нее не любил фотографироваться, рассказывают убитые горем родственники. По словам Алины, бродячие собаки уже не раз нападали на людей в деревне. И школьники с опаской ходили на уроки.

Первоклашки боялись в школу идти. Моя подруга работала в школе, когда шла на работу, на нее чуть не напали. Она фотографировала, показывала директору, в сельсовете, но никто не отреагировал. Алина Мигранова, сестра погибшего мальчика

В 11 утра ребенок как обычно поехал кататься на велосипеде недалеко от своего дома, это входило в обычное расписание мальчика. Трагедия произошла здесь, примерно в 50 метрах от дома. Стая, предположительно, из восьми собак, растерзала бедолагу за считанные минуты.

Глава сельсовета подтвердил: жалобы от жителей действительно были. Проблема бродячих собак стоит в Сафарово довольно остро. По их словам, все обращения они перенаправили в администрацию района.

Ничего не могу сказать. Звонки были, сразу реагировали. Видел, как отлавливают собак. В прошлом году работали. Три или четыре раза приезжали. Раян Ахтямов, глава Сафарского сельсовета

Сейчас на месте работают правоохранительные органы, криминалисты и эксперты управления республиканской ветеринарии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Правоохранительные органы восстановили приблизительную картину трагедии. По предварительной информации, среди нападавших была и собака, принадлежащая семье погибшего. Не исключено, что малыш пытался разнять животных.

Самка принадлежала родителям мальчика. К сожалению, находилась в периоде течки. Была собачья свадьба, соответственно, кобели были рядом. Возможно, трагедия произошла, потому что мальчик попытался отогнать их. Линар Зиганшин, начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии Республики Башкортостан

Бродячих собак отловили. Сейчас их поместили в приют на карантин. Расследование уголовного дела на личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.