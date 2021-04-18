«Половины лица уже не было»: подробности жуткой смерти ребенка после нападения собак в Башкирии

Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела в Учалах, где 4-летнего ребенка растерзала стая собак. Вопиющий случай произошел накануне.
Мальчик выехал кататься по деревне на велосипеде. Уже буквально через некоторое время его истерзанное тело обнаружили в овраге. Ветеринары сходятся во мнении, что на малыша собаки напали отнюдь не от голода. Проявление агрессии – результат брачного периода животных. Следователи проверяют должностные лица, которые отвечают за отлов бездомных животных. Корреспондент БСТ выехал на место трагедии, пообщался с родственниками погибшего и попытался выяснить, кто виноват. Предупреждаем: кадры сюжета не для слабонервных.
Эти жуткие кадры сняты на окраине деревни Сафарово. Именно здесь сельчане и обнаружили разодранное тело мальчика. Четвероногие убийцы пытаются еще раз подойти к уже мертвому малышу, но очевидцы пытаются отпугнуть животных. Прямо через дорогу – жилые дома, но местные не слышали ни криков ребенка, ни лая собак.
У ребенка практически нет лица, оторван скальп. Эти кадры по этическим соображением мы не можем показать в эфире. Только по полуразорванной одежде в ребенке узнали соседского мальчишку Ильнара. Ему было всего четыре года, до своего пятого дня рождения малыш не дожил всего лишь неделю.
Ильнар второй ребенок в семье. На снимках мальчик со своей старшей сестрой, без нее не любил фотографироваться, рассказывают убитые горем родственники. По словам Алины, бродячие собаки уже не раз нападали на людей в деревне. И школьники с опаской ходили на уроки.
В 11 утра ребенок как обычно поехал кататься на велосипеде недалеко от своего дома, это входило в обычное расписание мальчика. Трагедия произошла здесь, примерно в 50 метрах от дома. Стая, предположительно, из восьми собак, растерзала бедолагу за считанные минуты.
Глава сельсовета подтвердил: жалобы от жителей действительно были. Проблема бродячих собак стоит в Сафарово довольно остро. По их словам, все обращения они перенаправили в администрацию района.
Сейчас на месте работают правоохранительные органы, криминалисты и эксперты управления республиканской ветеринарии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
Правоохранительные органы восстановили приблизительную картину трагедии. По предварительной информации, среди нападавших была и собака, принадлежащая семье погибшего. Не исключено, что малыш пытался разнять животных.
Бродячих собак отловили. Сейчас их поместили в приют на карантин. Расследование уголовного дела на личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Известно, что отловом бездомных животных в районе занимается частная компания – ИП «Гарипов», с которой администрация заключила подрядный договор. Сам муниципалитет комментарии пока не дает, однако прокуроры уже начали проверку и в отношении индивидуального предпринимателя. Ответственным лицам, допустившим жестокую расправу собак над ребенком, может грозить до 5 лет лишения свободы.