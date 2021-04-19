В Башкирии мать набросилась с ножом на родного сына из-за старых обид

В Белорецком районе Башкирии в одном из домов разыгралась настоящая семейная драма. Родная мать накинулась с ножом на своего сна и нанесла ему серьезные травмы. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе районного суда.

Фото №1 - В Башкирии мать набросилась с ножом на родного сына из-за старых обид

Известно, что в момент конфликта все его участники были пьяны. Женщина объяснила свое поведение тем, что вспомнила, как раньше ее обижал сын и хотела проучить его. Она заявила, что убивать она его не хотела.

Во время застолья между ними вспыхнула ссора на бытовой почве. Мать схватила нож, подошла к сыну сзади и нанесла один удар в спину потерпевшего. Затем замахнулась ножом еще раз, но довести свой преступный умысел до конца ей не удалось: дочь успела схватить мать за руку и отобрать нож.

данные из материалов уголовного дела

Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали истекающего кровью мужчину, а полицейские задержали женщину.

Рассмотрев материалы дела, суд решил назначить наказание 59-летней жительнице Белорецка семь лет колонии общего режима.

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