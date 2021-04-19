В Башкирии мать набросилась с ножом на родного сына из-за старых обид

В Белорецком районе Башкирии в одном из домов разыгралась настоящая семейная драма. Родная мать накинулась с ножом на своего сна и нанесла ему серьезные травмы. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе районного суда.

Известно, что в момент конфликта все его участники были пьяны. Женщина объяснила свое поведение тем, что вспомнила, как раньше ее обижал сын и хотела проучить его. Она заявила, что убивать она его не хотела.