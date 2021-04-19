Сотни домов в Уфе останутся без воды

В среду, 21 апреля, в уфимском микрорайоне «Затон» планируется отключение водоснабжения. Об этом сообщает «Уфаводоканал». В пресс-службе уточнили, что отключение проводится вследствие работы по вырезке водопроводной линии.

Согласно графику отключения воды, без нее останутся более сотни домов. Неудобства жителям квартир придется потерпеть с 11 утра до 11 вечера. С полным списком адресов, где не будет водоснабжения, можно ознакомиться по ссылке.