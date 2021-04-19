В Уфе обсудили негативное влияние интернет-контента на детей

В Уфе обсудили меры борьбы с влиянием на детей деструктивного контента в сети Интернет. Круглый стол организовал Союз православных женщин.

Обсуждения транслировались в Интернете. Через него, кстати, считают участники мероприятия, и происходит чаще всего пропаганда ложных ценностей. Зафиксированы случаи, когда детей в социальных сетях склоняли к суициду, рассказывают участники дискуссии. Также, по их мнению, нередко в интернете подростки натыкаются на развращающие видео.

По итогам круглого стола была создана резолюция, в которой собрали предложения спикеров встречи. Некоторые перейдут в законодательную инициативу и будут рассмотрены в Госдуму. Жалобы на различные аккаунты в соцсетях приходят и в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Порядка 200 групп в месяц удается закрывать, но растут они как грибы – намного быстрее, чем мы успеваем с ними бороться. Сегодня это и вопрос создания специального органа, который будет оперативно реагировать на появление деструктивного контента. Инга Юмашева, депутат Государственной Думы РФ, руководитель регионального отделения Союза православных женщин