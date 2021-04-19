В Башкирии пьяный парень подрался с таксистом и угнал его машину

Накануне в Октябрьском пьяный парень подрался с таксистом и попытался угнать его машину. Хозяин автомобиля обратился в полицию. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии пьяный парень подрался с таксистом и угнал его машину

Со слов потерпев шего, он приехал на заказ к одному из кафе. В этот момент к ним подъехало другое такси. Обратив внимание на то, что между водителем подъехавшего такси и клиентом завязался словесный конфликт, шофер решил вмешаться и помочь коллеге.

Таксист подошел к вышедшему на тот момент из автомобиля недовольному клиенту, и попытался с ним заговорить, однако мужчина тут же набросился на него с кулаками. Завязалась драка. Зачинщик, вероятно, оценив свои силы, попытался скрыться. Он буквально перемахнул через капот автомобиля, ругаясь и оскорбляя таксиста, после чего прыгнул на водительское сиденье заведенного автомобиля и попытался скрыться. Далеко уехать ему не удалось. Таксист просунул в открытое окно отъезжающего автомобиля руку и успел выдернуть ключи зажигания.

пресс-служба МВД Башкирии

Стражи порядка задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 22-летний местный житель, который находился в нетрезвом состоянии. Он рассказал, что решился на угон, чтобы добраться до дома.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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