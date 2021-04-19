В Башкирии пьяный парень подрался с таксистом и угнал его машину

Накануне в Октябрьском пьяный парень подрался с таксистом и попытался угнать его машину. Хозяин автомобиля обратился в полицию. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Со слов потерпев шего, он приехал на заказ к одному из кафе. В этот момент к ним подъехало другое такси. Обратив внимание на то, что между водителем подъехавшего такси и клиентом завязался словесный конфликт, шофер решил вмешаться и помочь коллеге.
Стражи порядка задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 22-летний местный житель, который находился в нетрезвом состоянии. Он рассказал, что решился на угон, чтобы добраться до дома.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Обстоятельства произошедшего выясняются.