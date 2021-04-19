В Башкирии пьяный парень подрался с таксистом и угнал его машину

Таксист подошел к вышедшему на тот момент из автомобиля недовольному клиенту, и попытался с ним заговорить, однако мужчина тут же набросился на него с кулаками. Завязалась драка. Зачинщик, вероятно, оценив свои силы, попытался скрыться. Он буквально перемахнул через капот автомобиля, ругаясь и оскорбляя таксиста, после чего прыгнул на водительское сиденье заведенного автомобиля и попытался скрыться. Далеко уехать ему не удалось. Таксист просунул в открытое окно отъезжающего автомобиля руку и успел выдернуть ключи зажигания.

пресс-служба МВД Башкирии