В Башкирии раскрыли причину массовой гибели рыбы в реке

Известна причина массовой гибели рыб в реке Усень Туймазинского района. Недавно в сети появилось видео, на котором можно увидеть плавающую на поверхности воды мертвую рыбу.
Кадры были сняты в старице реки. По словам методиста по экологическому просвещению, рыба умерла еще зимой от нехватки кислорода, а когда лед растаял, всплыла.
Добавим, что из-за крепкого льда кислород под водой заканчивается, и озерные обитатели могут погибнуть. На помощь приходят люди, которые пробуривают лунки, чтобы хоть немного насытить воду.