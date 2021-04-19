В школах Уфы учащиеся поочередно встречают Знамя Победы

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мероприятие призвано еще раз напомнить о воинском подвиге и трудовом героизме жителей страны.

К эстафете присоединились и ученики 47 гимназии Октябрьского района столицы. Детям продемонстрировали точную копию Знамени Победы, возведённого в мае 1945 над поверженным Рейхстагом. Почетным гостем церемонии стал ветеран Виктор Погудин, который, к слову, пришел на встречу в свой юбилей – ему исполнилось 95.

В 44-м году Виктор Погудин добровольцем ушел на фронт. Служил рядовым гвардейцем на 4-м украинском фронте, прошел Польшу, Чехословакию. В Моравско-Остравской наступательной операции был серьезно ранен, стал инвалидом 2 группы. В зале присутствовали и представители ветеранских организаций, которые провели для школьников открытый урок.