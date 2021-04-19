В Уфе состоялась премьера военного фильма «Высота 144»

В Уфе состоялся премьерный показ документально-художественного фильма «Высота 144». Кинокартина рассказывает о подвиге советских солдат, которые в 1944 году героически отстояли высоту 144 недалеко от поселка Рундены в Латвии. Их было 11, и все из разных уголков большой страны.

Среди героев того драматического эпизода войны представители 8 национальностей. В том числе и башкир из Учалинского района Хакимьян Ахметгалин. Съемки проводились и на его малой родине. Фильм снят киностудией из Кыргызстана.

Фото №1 - В Уфе состоялась премьера военного фильма «Высота 144»

Когда мы встречались с вашим героем Ахметгалиным, родственники Ахметгалина – есть еще живые две сестры – они так плакали, обнимали меня, благодарили, мол, забыли про наших героев, а вы начали снимать нашего героя. Было очень приятно снимать этот фильм.

Абдиш Айылчаев, режиссер фильма «Высота 144» /Киргизская Республика/
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