В Уфе состоялась премьера военного фильма «Высота 144»

Когда мы встречались с вашим героем Ахметгалиным, родственники Ахметгалина – есть еще живые две сестры – они так плакали, обнимали меня, благодарили, мол, забыли про наших героев, а вы начали снимать нашего героя. Было очень приятно снимать этот фильм.

Абдиш Айылчаев, режиссер фильма «Высота 144» /Киргизская Республика/