В Уфе состоялась премьера военного фильма «Высота 144»

В Уфе состоялся премьерный показ документально-художественного фильма «Высота 144». Кинокартина рассказывает о подвиге советских солдат, которые в 1944 году героически отстояли высоту 144 недалеко от поселка Рундены в Латвии. Их было 11, и все из разных уголков большой страны.
Среди героев того драматического эпизода войны представители 8 национальностей. В том числе и башкир из Учалинского района Хакимьян Ахметгалин. Съемки проводились и на его малой родине. Фильм снят киностудией из Кыргызстана.