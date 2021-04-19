В Башкирии индекс промышленного производства превысил среднероссийский

Республиканский индекс промышленного производства за первые три месяца текущего года достиг показателя в 100,5%, при этом в марте поднялся до 101,4%.
Успехами региона в социально-экономическом развитии сегодня поделился Радий Хабиров на еженедельной оперативке в правительстве. Отметим, что средний уровень индекса промышленного производства по стране составляет 98,7%.
Глава региона также сообщил, что по итогам 2020 года республиканский Фонд развития промышленности (ФРП) занял второе место в рейтинге региональных партнёров ФРП России. По сравнению с 2019 годом Башкортостан поднялся сразу на 17 позиций. Лидером рейтинга стал Пермский край, а третью позицию занял Краснодарский край.
Отметим, в 2020 году республиканский Фонд развития промышленности профинансировал 29 отраслевых проектов, общий бюджет которых превысил 3,5 млрд рублей.
Фото: Глава РБ.