В Башкирии индекс промышленного производства превысил среднероссийский

Республиканский индекс промышленного производства за первые три месяца текущего года достиг показателя в 100,5%, при этом в марте поднялся до 101,4%.

Фото №1 - В Башкирии индекс промышленного производства превысил среднероссийский

Успехами региона в социально-экономическом развитии сегодня поделился Радий Хабиров на еженедельной оперативке в правительстве. Отметим, что средний уровень индекса промышленного производства по стране составляет 98,7%.

С большим удовольствием хочу сказать, что промышленность республики перешла к росту. Наша задача – быстро восстановить экономику. В Башкортостане хорошими темпами развиваются обработка древесины, производство автотранспортных средств, мебели и одежды. Эту тенденцию важно сохранить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава региона также сообщил, что по итогам 2020 года республиканский Фонд развития промышленности (ФРП) занял второе место в рейтинге региональных партнёров ФРП России. По сравнению с 2019 годом Башкортостан поднялся сразу на 17 позиций. Лидером рейтинга стал Пермский край, а третью позицию занял Краснодарский край.

Отметим, в 2020 году республиканский Фонд развития промышленности профинансировал 29 отраслевых проектов, общий бюджет которых превысил 3,5 млрд рублей.

Фото: Глава РБ.

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