В Башкирии индекс промышленного производства превысил среднероссийский

Глава региона также сообщил, что по итогам 2020 года республиканский Фонд развития промышленности (ФРП) занял второе место в рейтинге региональных партнёров ФРП России. По сравнению с 2019 годом Башкортостан поднялся сразу на 17 позиций. Лидером рейтинга стал Пермский край, а третью позицию занял Краснодарский край.