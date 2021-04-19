В Уфе полицейские задержали подозреваемых в серии автокраж

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам, когда правоохранители зафиксировали факт кражи из иномарки возле парка Якутова.

Преступниками оказались трое уроженцев города Салавата, которые пытались скрыться от оперативников и сотрудников ОМОН. При обыске автомобиля задержанных полицейские обнаружили похищенные деньги и несколько сканеров, с помощью которых, предположительно, и вскрывались машины.