В Уфе полицейские задержали подозреваемых в серии автокраж

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам, когда правоохранители зафиксировали факт кражи из иномарки возле парка Якутова.

Фото №1 - В Уфе полицейские задержали подозреваемых в серии автокраж

Преступниками оказались трое уроженцев города Салавата, которые пытались скрыться от оперативников и сотрудников ОМОН. При обыске автомобиля задержанных полицейские обнаружили похищенные деньги и несколько сканеров, с помощью которых, предположительно, и вскрывались машины.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона.

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